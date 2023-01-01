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Zoho Marketplace

Zoho Marketplace

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الموقع الإلكتروني: marketplace.zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Marketplace على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف أكثر من 1000 ملحق جاهز للاستخدام لمنتجات Zoho. يمكنك دمج أدوات العمل المفضلة لديك بسهولة مع تطبيقات Zoho دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: marketplace.zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Marketplace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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