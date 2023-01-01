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ShapeDiver

ShapeDiver

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الموقع الإلكتروني: shapediver.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShapeDiver على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Turn your Grasshopper files into online applications. Safely share your design tools with others without exposing the original code. Easily embed them on any website via an iframe or integrate them with your favorite eCommerce platform or ERP system via various APIs and SDKs.

الموقع الإلكتروني: shapediver.com

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