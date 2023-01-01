قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم الأنظمة الأساسية، مثل Shopify وMagento وSAP وLightspeed وWooCommerce. يمكنك أيضًا ربط Expivi ببرنامج ERP الخاص بك. قم بتوسيع نطاقه باستخدام WebAR: يوفر Expivi تجربة واقع معزز سلسة وبديهية لعملائك. بنقرة واحدة، يمكن لعملائك عرض المنتج المخصص على أجهزتهم المحمولة. ليست هناك حاجة إلى مكونات إضافية أو عمل إضافي، لأنه موجود بالفعل ضمن منصة Expivi! يقوم عملاؤك بمسح المناطق المحيطة بهم ووضع المنتج فيها ويمكنهم عرض المنتج على الفور.

الموقع الإلكتروني: expivi.com

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