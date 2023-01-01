بدائل - Expivi

Spresso

spresso.com

حلول SaaS المعيارية من Spresso، تم إنشاؤها بواسطة تجار التجزئة استجابة لتحديات العالم الحقيقي المتعلقة بالتسعير، وخصوصية البيانات، والقيمة الدائمة للعملاء، والتغيير. تعمل رؤى Spresso على إطلاق العنان للربح من بياناتك من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي