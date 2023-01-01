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Phasio

Phasio

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الموقع الإلكتروني: phas.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Phasio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Give your manufacturing clients a red-carpet experience Provide a personalized experience to every customer with friction-less communication for product design and production orders.

الموقع الإلكتروني: phas.io

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