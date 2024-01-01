برامج التكوين البصري - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقدم برنامج التكوين المرئي، والذي يشار إليه عادة باسم مكوني المنتجات المرئية، لمندوبي المبيعات تمثيلات مرئية للمنتجات التي يتم تخصيصها بناءً على الميزات المحددة للعميل. ترتبط هذه المرئيات بنماذج التكوين المحددة مسبقًا، مما يضمن إنشاء التكوينات العملية فقط ضمن القيود الوظيفية أو الفنية أو التجارية أو المتعلقة بالميزانية. تعمل العديد من الأدوات على تمكين مندوبي المبيعات والعملاء من إضافة الميزات أو إزالتها ديناميكيًا، مع تمثيل مرئي يعكس هذه التغييرات على الفور في الوقت الفعلي.