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Kickflip

Kickflip

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الموقع الإلكتروني: gokickflip.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kickflip على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Kickflip على تمكين إبداع عملائك وزيادة تفاعلهم وتعزيز التحويلات من خلال تجربة تخصيص المنتج المتميزة. أداة تخصيص المنتج المرئي مع جميع خيارات ومتغيرات المنتج المخصصة. تتيح أداة تخصيص منتج Kickflip لعملائك إضافة متغيرات الألوان أو النصوص أو الصور أو أي خيارات مكونات إلى منتج مخصص في تجربة إنشاء منتج رائعة. يتم عرض المعاينات المباشرة لتخصيصات المنتج في طرق عرض متعددة للمساعدة في تصور متغيرات المنتج غير المحدودة التي قد تقدمها. قم بإجراء التخصيصات المعقدة بأسهل طريقة باستخدام أداة التخصيص سهلة الاستخدام Kickflip. الميزات الرئيسية: معاينات عالية الجودة: معاينة المنتج في الوقت الفعلي بما في ذلك زوايا متعددة التسعير الديناميكي: تحديثات الأسعار في الوقت الفعلي حيث يقوم العملاء بإجراء تحديدات مخصصة التلوين المباشر: تطبيق الألوان ديناميكيًا على المناطق القابلة للتخصيص في منتجك منتج متعدد المكونات: إضافة / إزالة القطع للمنتج وعرض مجموعة حزم المنتجات: أنشئ مزيجًا مرئيًا وطابق عروض المنتجات مما يجعل عمليات البيع سهلة، جرب أداة تخصيص منتجات Kickflip الآن وعزز مبيعاتك من خلال تخصيص المنتج.

الموقع الإلكتروني: gokickflip.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kickflip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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