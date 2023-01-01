Google Merchant Center

يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء وعرض منتجاتك عبر Google مجانًا. يتسوق الأشخاص على Google أكثر من مليار مرة يوميًا. باستخدام حساب Merchant Center، يمكنك إضافة عروض منتجاتك إلى Google مجانًا. يمكن أن تظهر بطاقات بياناتك عندما يبحث العملاء عن منتجات مثل منتجاتك على بحث Google والخرائط وYouTube والمزيد.

الموقع الإلكتروني: google.com

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