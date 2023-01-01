WebCatalog
Superbuy

Superbuy

superbuy.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل طريقة للتسوق من الصين. تصفح أكثر من مليار منتج من منصات التسوق الصينية (taobao.com،1688.com،tmall.com). مساعدة العملاء على شراء المنتجات الصينية وشحنها إلى العالم. شراء مجاني وفحص الجودة والتصوير الفوتوغرافي والتخزين المجاني لمدة 90 يومًا.

الموقع الإلكتروني: superbuy.com

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