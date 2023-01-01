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Apple Business Connect

Apple Business Connect

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: businessconnect.apple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Business Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإدارة أعمالك المحلية على خرائط Apple باستخدام Apple Business Connect - تفاعل مع العملاء وقم بتحديث قوائم الأعمال والمزيد. ابدأ اليوم.

الموقع الإلكتروني: businessconnect.apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Business Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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