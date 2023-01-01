اجعل عملك المحلي ينبض بالحياة مع Yelp Connect. اجعل الأشخاص على اطلاع دائم بكل ما هو جديد وما هو جديد وما هو فريد في عملك من خلال Yelp Connect.

الموقع الإلكتروني: business.yelp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yelp for Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.