المركز الاجتماعي للفرق الهجينة يقدم Café طرقًا جديدة لجدولة التفاعلات الواقعية بين الفرق. تمكين الناس من التواصل والتعاون والتواصل الاجتماعي.

الموقع الإلكتروني: at.cafe

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