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الموقع الإلكتروني: sharethis.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShareThis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.

الموقع الإلكتروني: sharethis.com

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