IcePanel هي أداة SaaS لفرق التكنولوجيا للتعاون في تصميم هندسة البرمجيات الخاصة بهم. نحن نتبع نهجًا مرئيًا مرتبطًا بالموارد الموجودة في العالم الحقيقي، وهو مصمم للأشخاص التقنيين وغير التقنيين.

الموقع الإلكتروني: icepanel.io

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