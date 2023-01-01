مستشار اتخاذ القرار لتطوير البرمجيات. طريقة جديدة وأفضل لقياس الديون الفنية وجودة التعليمات البرمجية. مثالي للقادة الهندسيين والمديرين غير التقنيين.

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