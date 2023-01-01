شفرة. يتعلم. يكرر. مقاييس مطوري البرامج من المستوى التالي، مدعومة بأداة مراجعة التعليمات البرمجية التي لا مثيل لها. يساعد GitClear الفرق الهندسية على العمل معًا لتتبع إحصائيات Google DORA وتقليل الديون التقنية والشحن بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: gitclear.com

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