تغطي مساحة 6 قدم مربع كل شيء في مدينة نيويورك بدءًا من الهندسة المعمارية وحتى التصميم الداخلي وحتى وسائل النقل والتاريخ والعقارات. نحن نقدم وجهة نظر من الداخل حول ما يعنيه العيش في مدينة ديناميكية، ونهدف إلى تنشيط جميع أنواع القراء.

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