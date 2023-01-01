WebCatalog
6sqft

6sqft

6sqft.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 6sqft على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تغطي مساحة 6 قدم مربع كل شيء في مدينة نيويورك بدءًا من الهندسة المعمارية وحتى التصميم الداخلي وحتى وسائل النقل والتاريخ والعقارات. نحن نقدم وجهة نظر من الداخل حول ما يعنيه العيش في مدينة ديناميكية، ونهدف إلى تنشيط جميع أنواع القراء.

الموقع الإلكتروني: 6sqft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 6sqft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

StreetEasy

StreetEasy

streeteasy.com

Fox 5 New York

Fox 5 New York

fox5ny.com

ABC 7 New York

ABC 7 New York

abc7ny.com

New York Post

New York Post

nypost.com

New York Daily News

New York Daily News

nydailynews.com

Built In NYC

Built In NYC

builtinnyc.com

HomeLight

HomeLight

homelight.com

IcePanel

IcePanel

app.icepanel.io

The Journal News

The Journal News

lohud.com

Privy

Privy

app.accessprivy.com

Havenly

Havenly

havenly.com

NYTimes

NYTimes

nytimes.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية