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Apple Support Community

Apple Support Community

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الموقع الإلكتروني: discussions.apple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Support Community على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن اجابات. اسال اسئلة. تواصل مع عملاء Apple حول العالم.

الموقع الإلكتروني: discussions.apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Support Community. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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