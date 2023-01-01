Google Admin

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يتيح لك مسؤول Google إدارة حساب Google Cloud الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة المستخدمين والمجموعات وإدارتها، والاتصال بالدعم، وعرض سجلات التدقيق الخاصة بمؤسستك.

الموقع الإلكتروني: admin.google.com

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