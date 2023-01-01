WebCatalog

Google Admin

Google Admin

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: admin.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Admin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك مسؤول Google إدارة حساب Google Cloud الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة المستخدمين والمجموعات وإدارتها، والاتصال بالدعم، وعرض سجلات التدقيق الخاصة بمؤسستك.

الموقع الإلكتروني: admin.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Admin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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