Google Vault

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

استخدم Vault للاحتفاظ بالبيانات والاحتفاظ بها والبحث فيها وتصديرها لدعم احتياجات الاحتفاظ والاكتشاف الإلكتروني في مؤسستك. يدعم المخزن: - رسائل الجيميل - الدردشات في Hangouts الكلاسيكي مع تشغيل السجل ودردشات Google Talk القابلة للحفظ - مجموعات جوجل - الملفات في جوجل درايف - المحادثات في Google Chat مع تشغيل السجل. - التسجيلات في Google Meet

الموقع الإلكتروني: google.com

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