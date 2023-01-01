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Google Vault

Google Vault

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الموقع الإلكتروني: google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Vault على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخدم Vault للاحتفاظ بالبيانات والاحتفاظ بها والبحث فيها وتصديرها لدعم احتياجات الاحتفاظ والاكتشاف الإلكتروني في مؤسستك. يدعم المخزن: - رسائل الجيميل - الدردشات في Hangouts الكلاسيكي مع تشغيل السجل ودردشات Google Talk القابلة للحفظ - مجموعات جوجل - الملفات في جوجل درايف - المحادثات في Google Chat مع تشغيل السجل. - التسجيلات في Google Meet

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Vault. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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