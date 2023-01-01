Google Photos

صور Google هي خدمة مشاركة وتخزين الصور التي طورتها Google. تم الإعلان عنه في مايو 2015 وتم فصله عن Google+، الشبكة الاجتماعية السابقة للشركة. يمنح تطبيق صور Google المستخدمين مساحة تخزين مجانية وغير محدودة للصور بدقة تصل إلى 16 ميجابكسل ومقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل. تقوم الخدمة تلقائيًا بتحليل الصور وتحديد الميزات والموضوعات المرئية المختلفة. يمكن للمستخدمين البحث عن أي شيء في الصور، حيث تعرض الخدمة نتائج من ثلاث فئات رئيسية: الأشخاص والأماكن والأشياء. تتعرف الرؤية الحاسوبية لصور Google على الوجوه (ليس فقط وجوه البشر، بل الحيوانات الأليفة أيضًا)، وتجمع الوجوه المتشابهة معًا (هذه الميزة متاحة فقط في بلدان معينة بسبب قوانين الخصوصية)؛ المعالم الجغرافية (مثل برج إيفل)؛ والموضوع، بما في ذلك أعياد الميلاد والمباني والحيوانات والطعام والمزيد. تتيح الأشكال المختلفة للتعلم الآلي في خدمة الصور التعرف على محتويات الصور، وإنشاء الألبومات تلقائيًا، وتحريك الصور المشابهة في مقاطع فيديو سريعة، وإظهار الذكريات الماضية في أوقات مهمة، وتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو. في مايو 2017، أعلنت جوجل عن عدة تحديثات لصور جوجل، بما في ذلك التذكيرات والمشاركة المقترحة للصور، ومكتبات الصور المشتركة بين اثنين من المستخدمين، والألبومات الفعلية، مع اقتراح الصور تلقائيًا لمجموعات بناءً على الوجه أو الموقع أو الرحلة أو أي تمييز آخر. تعمل صور Google كنسخة احتياطية عند إرسال الصور أو في مصطلحات Google "مشتركة". هذه مجرد أداة نسخ احتياطي شائعة عند مشاركة الصور بين وسائل التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الأساسية أو التطبيقات الأخرى. تلقت صور Google إشادة من النقاد بعد فصلها عن Google+ في عام 2015. وقد أعجب المراجعون بخدمة الصور المحدثة لتقنية التعرف والبحث والتطبيقات وأوقات التحميل. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك دوافع جوجل لبناء الخدمة، فضلاً عن علاقتها بالحكومات والقوانين المحتملة التي تتطلب من جوجل تسليم سجل الصور الكامل للمستخدم. شهدت صور Google اعتماداً قوياً من قبل المستخدمين. وصلت إلى 100 مليون مستخدم بعد خمسة أشهر، و200 مليون بعد عام واحد، و500 مليون اعتبارًا من مايو 2017، مع إعلان Google أنه يتم تحميل أكثر من 1.2 مليار صورة إلى الخدمة يوميًا، مع إجمالي إجمالي لجميع المحتوى الذي تم تحميله يزيد عن 13.7. بيتابايت من التخزين. للمقارنة، في نهاية عام 2017، كان أرشيف الإنترنت بأكمله يحتوي على ما يقرب من 40 بيتابايت. وفي عام 2019، وصلت خدمة Google Photos إلى مليار مستخدم.

الموقع الإلكتروني: google.com

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