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Amazon Photos

Amazon Photos

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الموقع الإلكتروني: amazon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Photos على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Amazon Photos نسخة احتياطية آمنة عبر الإنترنت للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. يتيح لك تطبيق التخزين المجاني عبر الإنترنت هذا تخزين صورك المهمة وعرضها ومشاركتها مباشرة على هاتفك. يحصل أعضاء Prime على مساحة تخزين غير محدودة للصور كاملة الدقة ومساحة تخزين فيديو تبلغ 5 جيجابايت. يحصل الجميع على 5 غيغابايت للصور ومقاطع الفيديو. استخدم ميزة المجموعات لتجميع الصور ومقاطع الفيديو كاملة الدقة ومشاركتها بشكل خاص. يمكنك عرض صورك ومشاركتها على أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر تقريبًا، ويمكنك تعيين شاشة توقف على Fire TV أو Echo Show أو Echo Spot.

الموقع الإلكتروني: amazon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Photos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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