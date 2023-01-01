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توفر Amazon Photos نسخة احتياطية آمنة عبر الإنترنت للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. يتيح لك تطبيق التخزين المجاني عبر الإنترنت هذا تخزين صورك المهمة وعرضها ومشاركتها مباشرة على هاتفك. يحصل أعضاء Prime على مساحة تخزين غير محدودة للصور كاملة الدقة ومساحة تخزين فيديو تبلغ 5 جيجابايت. يحصل الجميع على 5 غيغابايت للصور ومقاطع الفيديو. استخدم ميزة المجموعات لتجميع الصور ومقاطع الفيديو كاملة الدقة ومشاركتها بشكل خاص. يمكنك عرض صورك ومشاركتها على أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر تقريبًا، ويمكنك تعيين شاشة توقف على Fire TV أو Echo Show أو Echo Spot.

الموقع الإلكتروني: amazon.com

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