WebCatalog
Ghostegro

Ghostegro

app.ghostegro.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ghostegro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع Ghostegro، يمكنك عرض جميع حسابات Instagram الخاصة. عرض صور الملف الشخصي على Instagram بالحجم الكامل وتنزيلها على هاتفك. شاهد قصص Instagram بشكل مجهول واحفظها بسهولة. قم بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك واستخدمها وشاهدها وقتما تشاء. اكتشف من اطلع على ملفك الشخصي باستخدام Ghostegro وقم بإخفاء ملفك الشخصي عنهم. جربه مجانا الآن.

الموقع الإلكتروني: ghostegro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ghostegro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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