WebCatalog
33mail

33mail

33mail.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 33mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عدد غير محدود من الأسماء المستعارة الخاصة للبريد الإلكتروني: قم بإنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد عندما تحتاج إليه. الحفاظ على السيطرة الكاملة على العناوين النشطة. إعادة توجيه كل البريد إلى عنوان البريد الإلكتروني الموجود لديك. يمكنك أيضًا الرد بشكل مجهول على رسائل البريد الإلكتروني التي يعيد توجيهها بواسطة 33Mail. لا تتلقى رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها مرة أخرى!

الموقع الإلكتروني: 33mail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 33mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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