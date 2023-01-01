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Temp Mail

Temp Mail

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: temp-mail.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temp Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أبعد الرسائل غير المرغوب فيها عن بريدك وحافظ على سلامتك - ما عليك سوى استخدام عنوان بريد إلكتروني مؤقت يمكن التخلص منه! قم بحماية عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي من البريد العشوائي باستخدام البريد المؤقت.

الموقع الإلكتروني: temp-mail.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temp Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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