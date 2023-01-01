قم بحماية عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي للمساعدة في التحكم في صندوق الوارد الخاص بك. تعمل الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني في Firefox Relay على حماية عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي من العرض العام، وإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى صندوق الوارد الحقيقي الخاص بك. يمكنك الآن تلقي رسائل البريد الإلكتروني التي تريدها فقط في صندوق الوارد الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: relay.firefox.com

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