WebCatalog
Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Firefox Relay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بحماية عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي للمساعدة في التحكم في صندوق الوارد الخاص بك. تعمل الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني في Firefox Relay على حماية عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي من العرض العام، وإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى صندوق الوارد الحقيقي الخاص بك. يمكنك الآن تلقي رسائل البريد الإلكتروني التي تريدها فقط في صندوق الوارد الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: relay.firefox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Firefox Relay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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