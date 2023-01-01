WebCatalog
Mutant Mail

Mutant Mail

my.mutantmail.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mutant Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حل مثالي للبريد الإلكتروني، صندوق وارد واحد لجميع معرفات البريد الإلكتروني. قم بالرد وإرسال واستقبال جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمجال المخصص من صندوق الوارد الفردي. لا حاجة إلى عميل بريد إلكتروني، وأخيرًا حل من جانب الخادم. الخصوصية المطلقة وعدم الكشف عن هويته مع التشفير على رسائل البريد الإلكتروني المعاد توجيهها باستخدام تشفير PGP.

الموقع الإلكتروني: mutantmail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mutant Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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