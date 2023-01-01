حل مثالي للبريد الإلكتروني، صندوق وارد واحد لجميع معرفات البريد الإلكتروني. قم بالرد وإرسال واستقبال جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمجال المخصص من صندوق الوارد الفردي. لا حاجة إلى عميل بريد إلكتروني، وأخيرًا حل من جانب الخادم. الخصوصية المطلقة وعدم الكشف عن هويته مع التشفير على رسائل البريد الإلكتروني المعاد توجيهها باستخدام تشفير PGP.

الموقع الإلكتروني: mutantmail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mutant Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.