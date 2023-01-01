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Kanban Mail

Kanban Mail

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kanbanmail.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kanban Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قضاء وقت أقل على البريد الإلكتروني. تصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك، ولا تفقد أي محادثة أبدًا.

الموقع الإلكتروني: kanbanmail.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kanban Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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