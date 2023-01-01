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Yandex Mail

Yandex Mail

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الموقع الإلكتروني: mail.yandex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yandex Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على Yandex.Mail: حماية آمنة من الفيروسات والبريد العشوائي، وفرز البريد، وتسليط الضوء على البريد الإلكتروني من أشخاص حقيقيين، ومساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 10 جيجابايت على Yandex.Disk، وموضوعات جميلة.

الموقع الإلكتروني: mail.yandex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yandex Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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