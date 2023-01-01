أداة التحقق من البريد الإلكتروني؛ بسيطة وسريعة ودقيقة. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني المرتدة أو التي يمكن التخلص منها أو مصيدة البريد العشوائي أو رسائل البريد الإلكتروني المعطلة تقلل من سمعتك في الإرسال وتضيع وقتك وأموالك. 30% من رسائل البريد الإلكتروني تصبح سيئة خلال عام واحد فقط. إذا كان أكثر من 10% من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك سيئة، فسيتم تسليم أقل من 44% منها. استخدم أداة التحقق من البريد الإلكتروني المجمعة لإزالة أي رسائل بريد إلكتروني سيئة.

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