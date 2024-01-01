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Bouncify

Bouncify

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الموقع الإلكتروني: bouncify.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bouncify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bouncify هي أداة سريعة جدًا وفعالة من حيث التكلفة للتحقق من البريد الإلكتروني الجماعي. يستخدم المسوقون عبر البريد الإلكتروني في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا خدمة تنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا لتقليل معدلات الارتداد.

الفئات:

Productivity
خدمات البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: bouncify.io

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Gmail

Gmail

google.com

Outlook

Outlook

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Proton Mail

Proton Mail

proton.me

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

iCloud Mail

iCloud Mail

icloud.com

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Titan Email

Titan Email

titan.email

mail.com

mail.com

mail.com

OnMail

OnMail

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