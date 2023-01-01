WebCatalog
iPostal1

iPostal1

ipostal1.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iPostal1 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

iPostal1 هي خدمة صندوق البريد الرقمي رقم 1 في جميع أنحاء العالم. اختر عنوانًا بريديًا للعمل أو الاستخدام الشخصي من بين مئات عناوين الشوارع الحقيقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بدءًا من 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا فقط. احصل على صندوق البريد الرقمي الخاص بك لعرض وإدارة البريد والطرود البريدية الخاصة بك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي مكان، باستخدام تطبيق أو عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: ipostal1.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iPostal1. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Anytime Mailbox

Anytime Mailbox

anytimemailbox.com

Traveling Mailbox

Traveling Mailbox

my.travelingmailbox.com

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Trip.com

Trip.com

trip.com

VirtualPostMail

VirtualPostMail

my.virtualpostmail.com

VEG3

VEG3

veg3.ai

Postable

Postable

postable.com

Electricity Map

Electricity Map

app.electricitymaps.com

33mail

33mail

33mail.com

JetBlue Vacations

JetBlue Vacations

jetbluevacations.com

baha news

baha news

baha.com

NewsNation

NewsNation

newsnationnow.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية