Knak Templates

قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للرسائل الإخبارية الإلكترونية وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والمزيد. ما عليك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني لتلقي أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للبريد الإلكتروني والصفحات المقصودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.

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