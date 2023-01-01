WebCatalog
Knak Templates

Knak Templates

knak.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Knak Templates على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للرسائل الإخبارية الإلكترونية وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والمزيد. ما عليك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني لتلقي أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للبريد الإلكتروني والصفحات المقصودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.

الموقع الإلكتروني: knak.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Knak Templates. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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