WebCatalog
Codela

Codela

codela.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codela على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف الطريقة الأكثر متعة للتحضير لمقابلات البرمجة. قم بتحسين مهاراتك في البرمجة من خلال حل تحديات البرمجة وجمع الشارات.

الموقع الإلكتروني: codela.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Codela. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CheckiO

CheckiO

checkio.org

Neetcode

Neetcode

neetcode.io

Codility

Codility


AlgoExpert

AlgoExpert

algoexpert.io

Python Principles

Python Principles

pythonprinciples.com

CodeChef

CodeChef

codechef.com

Programming Hero

Programming Hero

web.programming-hero.com

SVGator

SVGator

svgator.com

Design Gurus

Design Gurus

designgurus.io

Codewars

Codewars

codewars.com

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

CS First

CS First

csfirst.withgoogle.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية