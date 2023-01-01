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CodeChef

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الموقع الإلكتروني: codechef.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعلم البرمجة التنافسية بمساعدة مسابقات البرمجة الخاصة بـ CodeChef. شارك في مسابقات البرمجة عبر الإنترنت لتحسين مهاراتك

الموقع الإلكتروني: codechef.com

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