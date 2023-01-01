WebCatalog
Design Gurus

Design Gurus

designgurus.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Design Gurus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم Design Gurus دورات تدريبية مشهورة عالميًا لمهندسي البرمجيات للتحضير لمقابلات تصميم النظام والترميز. وضعت من قبل المهندسين للمهندسين.

الموقع الإلكتروني: designgurus.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Design Gurus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Programming Pathshala

Programming Pathshala

programmingpathshala.com

Neetcode

Neetcode

neetcode.io

Codility

Codility

codility.com

Codela

Codela

codela.io

AlgoExpert

AlgoExpert

algoexpert.io

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Treehouse

Treehouse

teamtreehouse.com

Scaler

Scaler

scaler.com

Zenploy

Zenploy

zenploy.io

Juni Learning

Juni Learning

junilearning.com

Design Wizard

Design Wizard

designwizard.com

System Surveyor

System Surveyor

systemsurveyor.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية