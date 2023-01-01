يقدم Design Gurus دورات تدريبية مشهورة عالميًا لمهندسي البرمجيات للتحضير لمقابلات تصميم النظام والترميز. وضعت من قبل المهندسين للمهندسين.

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