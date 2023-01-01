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Zenploy

Zenploy

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الموقع الإلكتروني: zenploy.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenploy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zenploy هو برنامج توظيف يمكّنك من إدارة عروض العمل والمرشحين والمقابلات بكفاءة، كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: zenploy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenploy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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