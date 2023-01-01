يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenploy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Zenploy هو برنامج توظيف يمكّنك من إدارة عروض العمل والمرشحين والمقابلات بكفاءة، كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: zenploy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenploy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.