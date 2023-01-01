WebCatalog
JOIN

JOIN

join.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JOIN على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين، وهو يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوظيف المناسب. يقدم Join أداة مبسطة وتعاونية وبديهية لتحسين عملية التوظيف لجهات التوظيف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. من خلال الانضمام إلى مسؤولي التوظيف، يمكنهم إنشاء إعلانات وظائف جميلة وفعالة، والترويج لها على لوحات الوظائف الرائدة بنقرة واحدة، وإدارة تدفق التوظيف بطريقة مركزية. كل هذا في غمضة عين ومجاناً!

الموقع الإلكتروني: join.com

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