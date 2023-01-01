interviewing.io

مقابلات فنية وهمية مجهولة المصدر مع مهندسين من Google وFacebook وشركات كبرى أخرى. تحسن في حل مشكلات الخوارزميات وتصميم الأنظمة، واحصل على تعليقات تفصيلية حول ما تحتاج إلى العمل عليه بالضبط. كل شيء مجهول بنسبة 100%، وإذا لم تتمكن من الدفع مقابل التدريب، فلا تقلق - يمكننا الانتظار حتى تجد وظيفة.

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