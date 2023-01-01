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interviewing.io

interviewing.io

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الموقع الإلكتروني: interviewing.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من interviewing.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مقابلات فنية وهمية مجهولة المصدر مع مهندسين من Google وFacebook وشركات كبرى أخرى. تحسن في حل مشكلات الخوارزميات وتصميم الأنظمة، واحصل على تعليقات تفصيلية حول ما تحتاج إلى العمل عليه بالضبط. كل شيء مجهول بنسبة 100%، وإذا لم تتمكن من الدفع مقابل التدريب، فلا تقلق - يمكننا الانتظار حتى تجد وظيفة.

الموقع الإلكتروني: interviewing.io

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