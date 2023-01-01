Interview Prep AI

مدربك الشخصي لمقابلة العمل المدعم بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على التفوق في مقابلتك القادمة. يستخدم تطبيقنا الثوري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة لمحاكاة مقابلات العمل الحقيقية، مما يتيح لك الفرصة لممارسة مهاراتك وإتقانها قبل اليوم الكبير.

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