WebCatalog
Jobcopy

Jobcopy

app.jobcopy.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jobcopy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تبحث عن تطبيق ويب مبتكر للمساعدة في منح سيرتك الذاتية أو خطاب التقديم أو الإعداد للمقابلة ميزة تنافسية؟ لا تنظر أبعد من Jobcopy! سيمكن تطبيق الويب الفعال هذا المستخدمين من صياغة سير ذاتية وقصص احترافية، وإنشاء رسائل تغطية قوية وإنشاء إجابات من الدرجة الأولى للمقابلات - مما يمنحك أفضل فرصة للحصول على وظيفة أحلامك. ابدأ اليوم مع Jobcopy!

الموقع الإلكتروني: jobcopy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jobcopy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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