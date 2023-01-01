WebCatalog
Dice

Dice

dice.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لقد أصبح إنشاء خطاب الغلاف بالذكاء الاصطناعي هنا! عزز تطبيقاتك وأبرز مهاراتك بالطريقة الأكثر فعالية. تطبيق Dice Tech Careers: ابحث عن فرصة التكنولوجيا التي تحلم بها، واحصل على وظيفة بسرعة، وقم بتنمية مسيرتك المهنية في مجال التكنولوجيا ... كل ذلك أثناء التنقل!

الموقع الإلكتروني: dice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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