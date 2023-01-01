WebCatalog
Merit

Merit

get-merit.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Merit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ارفع مستوى مسيرتك التقنية الجدارة هي المكان الذي يجد فيه العاملون في مجال التكنولوجيا الموجهين، ويحصلون على المشورة المهنية، ويتواصلون مع أفضل الشركات لتنمية حياتهم المهنية. مجانا.

الموقع الإلكتروني: get-merit.com

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