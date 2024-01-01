يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mentorcam على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

احصل على النصائح من أفضل الموجهين في العالم. احجز مكالمات فردية مع مؤسسي وقادة أفضل الشركات الناشئة والعلامات التجارية في العالم.

الموقع الإلكتروني: mentor.cam

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mentorcam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.