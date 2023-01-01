الذكاء الاصطناعي الشخصي لعملك. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي واسمح لموظفيك أو عملائك بالتفاعل مع مواقع الويب والشبكات الداخلية وقواعد المعرفة ومعالجة المستندات وجداول البيانات والإجراءات بشكل لم يسبق له مثيل، بشكل خاص أو عام.

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