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Quip

Quip

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الموقع الإلكتروني: quip.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quip على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Quip عبارة عن مستندات وجداول بيانات ودردشة تعاونية في الوقت الفعلي مضمنة داخل Salesforce لتحويل أي عملية تجارية.

الموقع الإلكتروني: quip.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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