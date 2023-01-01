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Ninchat

Ninchat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ninchat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ninchat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ninchat هو محرك اتصالات قوي في الوقت الحقيقي لمواقع الويب والهواتف المحمولة. يمكن استخدام Ninchat للدردشة الخاصة لرعاية العملاء أو للمناقشات الجماعية المباشرة المضمنة في الموقع. Ninchat آمن وقابل للتطوير وقابل للتخصيص.

الموقع الإلكتروني: ninchat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ninchat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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