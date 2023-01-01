يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ninchat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Ninchat هو محرك اتصالات قوي في الوقت الحقيقي لمواقع الويب والهواتف المحمولة. يمكن استخدام Ninchat للدردشة الخاصة لرعاية العملاء أو للمناقشات الجماعية المباشرة المضمنة في الموقع. Ninchat آمن وقابل للتطوير وقابل للتخصيص.

الموقع الإلكتروني: ninchat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ninchat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.