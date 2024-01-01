Chatwee هو تطبيق للدردشة المباشرة والمراسلة الفورية يستهدف: - المجتمعات عبر الإنترنت - الأحداث الافتراضية - مقدمي دعم الصحة العقلية - تواصل الفريق - التداول المباشر - خدمات الكنيسة - ندوات تعليمية عبر الإنترنت - بث فيديو مباشر يسمح لمستخدميه بالمشاركة عبر القطاعين الخاص والعام والخاص. محادثات جماعية بأسلوب المراسلة. فهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات، وخيارات التخصيص المتقدمة، ويأتي مع خطة مجانية للأبد، إذا كان ذلك يناسبك. التثبيت بدون جهد سيجعلك تنطلق في دقائق. أضف مركزًا اجتماعيًا ديناميكيًا إلى موقعك اليوم وشاهد زيادة المشاركة!

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الموقع الإلكتروني: chatwee.com

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