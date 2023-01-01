RocketLink

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.

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