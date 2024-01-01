DoubleTick
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الموقع الإلكتروني: doubletick.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DoubleTick على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئة الزرقاء المزدوجة ✓✓ تعني أن المستلم قد فتح بريدك الإلكتروني وتشير العلامات الرمادية إلى أنه لم يتم تعقب البريد الإلكتروني.
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الموقع الإلكتروني: doubletick.io
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