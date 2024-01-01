Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئة الزرقاء المزدوجة ✓✓ تعني أن المستلم قد فتح بريدك الإلكتروني وتشير العلامات الرمادية إلى أنه لم يتم تعقب البريد الإلكتروني.

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الموقع الإلكتروني: doubletick.io

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